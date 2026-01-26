MENÜ
An der Zwickauer Straße in Reichenbach soll ein Stück Fußweg ausgebaut werden.
An der Zwickauer Straße in Reichenbach soll ein Stück Fußweg ausgebaut werden. Bild: Symboldbild: Stefan Sauer/dpa
Reichenbach
Reichenbach: Fußweg an der Zwickauer Straße wird stellenweise ausgebaut
Redakteur
Von Caspar Leder
0:00 Anhören

An der Zwickauer Straße soll der Fußweg ausgebaut werden. Welcher Abschnitt betroffen ist und wann es los geht.

Der Fußweg an der Zwickauer Straße in Reichenbach soll im Zuge des Kanalbaus zwischen dem Abzweig Zum Sachsenwald und der Bushaltestelle in Richtung Ortsausgang linksseitig ausgebaut werden. Den Beschluss fasste der Technische Ausschuss des Stadtrats. Wie aus der Beschlussvorlage deutlich wird, soll auch die Straßenbeleuchtung zwischen dem...
Mehr Artikel