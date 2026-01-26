Reichenbach: Fußweg an der Zwickauer Straße wird stellenweise ausgebaut

Reichenbach
An der Zwickauer Straße soll der Fußweg ausgebaut werden. Welcher Abschnitt betroffen ist und wann es los geht.
Der Fußweg an der Zwickauer Straße in Reichenbach soll im Zuge des Kanalbaus zwischen dem Abzweig Zum Sachsenwald und der Bushaltestelle in Richtung Ortsausgang linksseitig ausgebaut werden. Den Beschluss fasste der Technische Ausschuss des Stadtrats. Wie aus der Beschlussvorlage deutlich wird, soll auch die Straßenbeleuchtung zwischen dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.