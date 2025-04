Reichenbach: Gesundheitstag kehrt in neuem Gewand zurück

Im ehemaligen Kinderkaufhaus steigt am 19. März eine Gesundheitsmesse mit acht Infoständen und sechs Vorträgen. Wie Werner Heidemann damit nach sechs Jahren Pause eine Tradition wiederbelebt.

Für kommenden Mittwoch, 19. März, lädt das Stadtmarketing Reichenbach zu einer Gesundheitsmesse ins ehemalige Kinderkaufhaus ein. „Wir haben bewusst den Mittwoch gewählt, weil es am Markttag viele Menschen in die Innenstadt zieht“, sagt Werner Heidemann. Der 74-Jährige hat sich in seinem Unruhestand den Hut für die Veranstaltung...