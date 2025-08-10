Reichenbach: Kreativmarkt lockt ins ehemalige Kinderkaufhaus

Am 13. August sind alle zum Stöbern, Mitmachen und Kaufen eingeladen. Das Stilbruch Revival setzt am 29. August den Schlusspunkt. Warum das die letzten Veranstaltungen dort sind.

Unter dem Motto „Handmade“ (Handgemacht) steigt am Mittwoch, 13. August ein bunter Kreativmarkt im ehemaligen Kinderkaufhaus in Reichenbach. „Alle sind von 17 bis 20 Uhr zum Stöbern, Mitmachen, Kaufen und Ideen-Holen eingeladen“, erklärt Katrin Jaritz, die das Stadtmarketing leitet. Die Palette reicht von Handarbeiten, Gehäkeltem,... Unter dem Motto „Handmade“ (Handgemacht) steigt am Mittwoch, 13. August ein bunter Kreativmarkt im ehemaligen Kinderkaufhaus in Reichenbach. „Alle sind von 17 bis 20 Uhr zum Stöbern, Mitmachen, Kaufen und Ideen-Holen eingeladen“, erklärt Katrin Jaritz, die das Stadtmarketing leitet. Die Palette reicht von Handarbeiten, Gehäkeltem,...