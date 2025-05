Reichenbach: Neue Stromleitung führt ins Gewerbegebiet an der A 72

Noch im Mai soll der Baubeginn für die 20-Kilovolt-Leitung erfolgen. Sie wird komplett erdverkabelt. Am Dienstag ist das Vorhaben Thema im Ortschaftsrat in Rotschau.

Bei der Ortschaftsratssitzung am Dienstag, 6. Mai, 19 Uhr in der Turnhalle Rotschau wird die geplante neue 20-Kilovolt-Leitung der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom, kurz Mitnetz Strom, ein Thema sein. Diese soll zwischen dem Umspannwerk Reichenbach und dem Gewerbegebiet an der A 72 entstehen. Vertreter von Mitnetz Strom werden in der Sitzung...