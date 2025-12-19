Reichenbach: Papiermüllentsorgung ändert sich durch Sternenweihnacht

Reichenbach
Anwohner aufgepasst: Wegen der Sternenweihnacht läuft die Abholung des Papiermülls am Samstag in Reichenbach teilweise anders ab als gewohnt.
Am Samstag, dem 20. Dezember, kann Papiermüll rund um den Reichenbacher Postplatz, in der Zenkergasse und in der unteren Zwickauer Straße, bis zur Einmündung Oststraße/ Albertistraße, nicht vor Ort abgeholt werden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor. Grund ist die Sternenweihnacht. Die Abholung erfolgt am Samstag stattdessen...
