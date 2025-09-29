Reichenbach: Verkehr auf der Cunsdorfer Straße rollt wieder

Reichenbach
Der Ausbau des nächsten Abschnittes der Kreisstraße K 7817 in Reichenbach ist abgeschlossen. Den Vogtlandkreis kostet das 1,5 Millionen Euro.
Einen Monat vor dem vertraglich vereinbarten Bauende ist der Ausbau des nächsten Abschnittes der Kreisstraße K 7817 in Reichenbach abgeschlossen. Seit Freitag rollt auf der Cunsdorfer Straße der Verkehr wieder zwischen den Einmündungen Friedensstraße und Agnes-Löscher-Straße. Im Rahmen der Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises und der...
