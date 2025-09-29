Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Cunsdorfer Straße in Reichenbach ist für den Verkehr freigegeben worden.
Die Cunsdorfer Straße in Reichenbach ist für den Verkehr freigegeben worden. Bild: Gerd Betka
Die Cunsdorfer Straße in Reichenbach ist für den Verkehr freigegeben worden.
Die Cunsdorfer Straße in Reichenbach ist für den Verkehr freigegeben worden. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Reichenbach: Verkehr auf der Cunsdorfer Straße rollt wieder
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Ausbau des nächsten Abschnittes der Kreisstraße K 7817 in Reichenbach ist abgeschlossen. Den Vogtlandkreis kostet das 1,5 Millionen Euro.

Einen Monat vor dem vertraglich vereinbarten Bauende ist der Ausbau des nächsten Abschnittes der Kreisstraße K 7817 in Reichenbach abgeschlossen. Seit Freitag rollt auf der Cunsdorfer Straße der Verkehr wieder zwischen den Einmündungen Friedensstraße und Agnes-Löscher-Straße. Im Rahmen der Gemeinschaftsmaßnahme des Landkreises und der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
05.08.2025
3 min.
Geht dem Vogtlandkreis an dieser Kreisstraße das Geld aus?
Die Haltestelle Cunsdorf Gartensparte soll in Fahrtrichtung Brunn rund 100 Meter bergan verlegt werden.
Zwischen Am Heinrichstollen und Ortseingang Brunn soll auf der Kreisstraße 7817 nur die Fahrbahn erneuert werden. Ein Rad- und Fußweg wird nicht gebaut. Warum es in der Ortslage Cunsdorf stockt.
Gerd Betka
22.09.2025
2 min.
Stadt hält an Verlegung der Haltestelle Gartensparte in Cunsdorf fest
Die Haltestelle Cunsdorf Gartensparte wird in Fahrtrichtung Brunn 100 Meter bergan verlegt.
Der Weg wird für Anwohner im südlichen Bereich des Wohngebietes Am Heinrichstollen länger. Aber das sei für alle Verkehrsteilnehmer sicherer, heißt es.
Gerd Betka
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
Mehr Artikel