Reichenbach
Reichenbach will Bettensteuer einführen – was das Schlafen künftig kosten soll
Redakteur
Von Gunter Niehus
Hotels und Pensionen sollen künftig eine zusätzliche Abgabe entrichten. Was der Hintergrund dieser Idee ist.

Mit einer Bettensteuer will die Stadt Reichenbach künftig ihr chronisch klammes Stadtsäckel füllen. Dies kündigte Oberbürgermeister Henry Ruß (Linkspartei) an. „Der Vorschlag kam aus den Reihen der Stadträte“, so der Rathauschef. Die Idee sei in der Arbeitsgruppe Haushalt entstanden. Im Rathaus habe man die Idee dann durchgerechnet....
