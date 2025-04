Reichenbach: Wo die Bürger ab Mai digitale Passbilder erhalten

Gedruckte Fotos für Ausweis und Reisepass haben ausgedient. Doch in den Bürgerbüros in und um Reichenbach fehlen noch die neuen Geräte. Mit welchem Plus an Service ansässige Fotostudios gegenhalten.

Für Passbilder gelten ab dem 1. Mai neue Regeln. Für Personalausweis und Reisepass müssen dann biometrische Lichtbilder in digitaler Form erstellt und verschlüsselt an die Ämter übermittelt werden. „Es gibt eine Riesenuntersicherheit in der Bevölkerung, vor allem bei den Älteren", konstatiert Fotografenmeister Michael Knabe aus...