MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Reichenbacher Familie mit sechs Kindern steht ohne Auto da: „Wir verschieben einen Arzttermin nach dem anderen“

Familie Barthel in der Sandmann-Zeit vereint vor dem Fernseher. Einzig Alisa fehlt. Die Neunjährige mag es überhaupt nicht, in eine Kamera zu schauen.
Familie Barthel in der Sandmann-Zeit vereint vor dem Fernseher. Einzig Alisa fehlt. Die Neunjährige mag es überhaupt nicht, in eine Kamera zu schauen. Bild: Gerd Möckel
Die zweijährige Stella ist die Jüngste im Kinder-Sextett – und neben der ältesten Tochter ohne eine Diagnose. Die anderen Kinder sind aus verschiedenen Gründen in Facharztbehandlung.
Die zweijährige Stella ist die Jüngste im Kinder-Sextett – und neben der ältesten Tochter ohne eine Diagnose. Die anderen Kinder sind aus verschiedenen Gründen in Facharztbehandlung. Bild: Gerd Möckel
Die Kinder der Familie malen gerne. Überall im Haus hängen Bilder. Hier eins von Lena, der Ältesten im Bunde.
Die Kinder der Familie malen gerne. Überall im Haus hängen Bilder. Hier eins von Lena, der Ältesten im Bunde. Bild: Gerd Möckel
Auch Mutter Anne Barthel lässt ihrer Kreativität freien Lauf.
Auch Mutter Anne Barthel lässt ihrer Kreativität freien Lauf. Bild: Anne Barthel/Privat
Familie Barthel in der Sandmann-Zeit vereint vor dem Fernseher. Einzig Alisa fehlt. Die Neunjährige mag es überhaupt nicht, in eine Kamera zu schauen.
Familie Barthel in der Sandmann-Zeit vereint vor dem Fernseher. Einzig Alisa fehlt. Die Neunjährige mag es überhaupt nicht, in eine Kamera zu schauen. Bild: Gerd Möckel
Die zweijährige Stella ist die Jüngste im Kinder-Sextett – und neben der ältesten Tochter ohne eine Diagnose. Die anderen Kinder sind aus verschiedenen Gründen in Facharztbehandlung.
Die zweijährige Stella ist die Jüngste im Kinder-Sextett – und neben der ältesten Tochter ohne eine Diagnose. Die anderen Kinder sind aus verschiedenen Gründen in Facharztbehandlung. Bild: Gerd Möckel
Die Kinder der Familie malen gerne. Überall im Haus hängen Bilder. Hier eins von Lena, der Ältesten im Bunde.
Die Kinder der Familie malen gerne. Überall im Haus hängen Bilder. Hier eins von Lena, der Ältesten im Bunde. Bild: Gerd Möckel
Auch Mutter Anne Barthel lässt ihrer Kreativität freien Lauf.
Auch Mutter Anne Barthel lässt ihrer Kreativität freien Lauf. Bild: Anne Barthel/Privat
Reichenbach
Reichenbacher Familie mit sechs Kindern steht ohne Auto da: „Wir verschieben einen Arzttermin nach dem anderen“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Barthels brauchen mit ihren teilweise mehrfach behinderten Kindern ein Auto. Doch ihr Multivan ist Schrott. Eine Spendenaktion für ein neues brachte bisher 20 Euro ein – „das ist leider zu wenig“.

Im Prinzip sind Anne und David Barthel aus Reichenbach jeden Tag nur für ihre sechs Kinder da. Der Vater hat einen Metallberuf erlernt und war zuletzt bei einem Karosseriebauer beschäftigt. Würde er wieder arbeiten, stünde die Mutter allein mit den teilweise mehrfach behinderten Kindern da. „Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Schon...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.12.2025
4 min.
„Leser helfen“ im Erzgebirge: Familie aus Lugau überrascht Familie aus Hermannsdorf
Die Aktion „Leser helfen“ unterstützt in diesem Jahr Familie Hadlich aus Hermannsdorf: den elfjährigen Friedemann, die 13-jährige Erika, den 39-jährige Vater Johannes, den siebenjährigen Heinrich und den neunjährigen August (v. l.).
Ein alleinerziehender Familienvater und seine vier Kinder brauchen dringend ein neues Auto. Doch bei der Spendenaktion geht es nicht nur um Geld. Die große Hilfsbereitschaft überwältigt.
Antje Flath
06.12.2025
3 min.
„Leser helfen“ im Vogtland: So wird in der Kinderarche Weihnachten gefeiert
Einige Kinder der Reichenbacher Arche feiern Weihnachten zweimal.
Die Einrichtung in Reichenbach ist für neun Kinder Zuhause auf Zeit. Großer Wunsch ist die Gestaltung des Außengeländes. Doch erst mal steht Weihnachten vor der Tür – manche Kinder haben zwei Feiern.
Gerd Möckel
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Deutsche Bahn stellt Zugverkehr im Norden ein
Live
Auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Glauchau-Ost kam es zu Einschränkungen.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
14:49 Uhr
2 min.
Mülllawine auf Philippinen – Ein Toter, Dutzende Vermisste
Anhaltende Regenfälle machten den Müllberg nach Angaben der Stadtverwaltung instabil.
Nach heftigen Regenfällen ist auf den Philippinen ein Müllberg abgerutscht. Die Suche nach den Vermissten geht weiter – das Unglück erinnert an eine ähnliche frühere Katastrophe.
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
14:50 Uhr
1 min.
Unfall auf winterglatter Talstraße im Erzgebirge: Zwei Autos kollidieren frontal
Zwei Autofahrer sind am Donnerstagvormittag auf der Talstraße in Zschorlau in einen Unfall verwickelt worden.
Am Donnerstagvormittag kollidierten auf der Talstraße in Zschorlau zwei Fahrzeuge frontal. Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten.
Holk Dohle
Mehr Artikel