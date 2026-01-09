Reichenbacher Familie mit sechs Kindern steht ohne Auto da: „Wir verschieben einen Arzttermin nach dem anderen“

Die Barthels brauchen mit ihren teilweise mehrfach behinderten Kindern ein Auto. Doch ihr Multivan ist Schrott. Eine Spendenaktion für ein neues brachte bisher 20 Euro ein – „das ist leider zu wenig“.

Im Prinzip sind Anne und David Barthel aus Reichenbach jeden Tag nur für ihre sechs Kinder da. Der Vater hat einen Metallberuf erlernt und war zuletzt bei einem Karosseriebauer beschäftigt. Würde er wieder arbeiten, stünde die Mutter allein mit den teilweise mehrfach behinderten Kindern da. „Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Schon...