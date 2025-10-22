Reichenbacher Gymnasium im Sponsoring-Hoch: Jetzt engagiert sich auch der Trafobau Neumark

Reichenbach
Hygieneprodukte für Schülerinnen, 4000 Euro für einen Schul-Club und jetzt Geld für die Berufsorientierung – wie die Schule von „unbürokratischen Wegen“ profitiert.
Seit Februar versorgt der DM-Drogeriemarkt die knapp 300 Schülerinnen des Reichenbacher Goethe-Gymnasiums kostenlos mit Hygieneprodukten. Im Juni gab‘s von der Manfred-Roth-Stiftung 4000 Euro für die lange auf Eis liegende Einrichtung eines Schul-Clubs. Und jetzt kommt der Neumarker Tafobau für die Ausstattung der Neuntklässler mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.