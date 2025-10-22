Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sind jetzt Berufswahlpass-Inhaber: Marie Kraus (rechts), Clarissa Walther und Jonathan Bollmann. Bild: Möckel
Sind jetzt Berufswahlpass-Inhaber: Marie Kraus (rechts), Clarissa Walther und Jonathan Bollmann. Bild: Möckel
Reichenbach
Reichenbacher Gymnasium im Sponsoring-Hoch: Jetzt engagiert sich auch der Trafobau Neumark
Redakteur
Von Gerd Möckel
Hygieneprodukte für Schülerinnen, 4000 Euro für einen Schul-Club und jetzt Geld für die Berufsorientierung – wie die Schule von „unbürokratischen Wegen“ profitiert.

Seit Februar versorgt der DM-Drogeriemarkt die knapp 300 Schülerinnen des Reichenbacher Goethe-Gymnasiums kostenlos mit Hygieneprodukten. Im Juni gab‘s von der Manfred-Roth-Stiftung 4000 Euro für die lange auf Eis liegende Einrichtung eines Schul-Clubs. Und jetzt kommt der Neumarker Tafobau für die Ausstattung der Neuntklässler mit...
