Reichenbacher Retter brennen für die Wasserrettung - doch traurige Bilder bleiben lange im Kopf

DieTalsperre Pöhl ist für viele Ehrenamtliche der Wasserwacht ihr zweites Zuhause. Die Einrichtung feiert jetzt Jubiläum. Eigentlich sogar zwei.

Anna-Lena Degner ist erst 20 Jahre alt. Sie studiert Archäologie und träumt davon in den Gewässern vor Griechenland nach versunkenen antiken Schätzen zu suchen. Roland Ebert ist dagegen das, was man einen alten Hasen nennt. Er schippert während seines Urlaubes gern über die Müritz. Und Kay Hansen liebt alles, was mit schnellen Booten zu tun...