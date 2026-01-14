Reichenbacher Wasserturm steht vor großem Jubiläum

Reichenbach
In diesem Jahr wird das Reichenbacher Wahrzeichen 100 Jahre alt. Dies soll groß gefeiert werden. Welches Fest dafür ausfallen muss.
Es soll ein ganz großes Fest werden. Dies weiß Reichenbachs Rathaussprecherin Heike Keßler jetzt schon. Immerhin wird der Wasserturm als Wahrzeichen der Stadt in diesem Jahr 100 Jahre alt. Am 26. Mai 1926 fand der erste Spatenstich statt. Das 28 Meter hohe Bauwerk wurde nach Plänen von Stadtarchitekt Rudolf Ladewig im Stil des Funktionalismus...
