Reichenbacher Wurstfabrik greift Neumarker Rittern im Notfall unter die Arme: „Wenn die Gläser nicht reichen, helfen wir aus“

Die Gläser-Sammelaktion der Gemeinde Neumark kommt eher schleppend voran. Stand jetzt wurden 390 Gläser im Rathaus abgegeben - fürs große Mittelalter-Spektakel im Park.

Zum 800-Jährigen von Neumark im September verwandelt sich der Park der Gemeinde in ein großes Zeltlager - und in ein Schlachtfeld. Stand jetzt bevölkern elf Mittelalter-Gruppen aus Bayern, Thüringen und Sachsen den Park, laden zu Mittelalter-Markt, Musik, Klamauk und einer inszenierten Schlacht ein, die Neumark in den Jahren seit seiner...