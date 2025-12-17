MENÜ
Ein Rettungswageneinsatz sorgte in Lengenfeld für Aufsehen.
Bild: Symbolbild/Harry Haertel
Ein Rettungswageneinsatz sorgte in Lengenfeld für Aufsehen.
Ein Rettungswageneinsatz sorgte in Lengenfeld für Aufsehen. Bild: Symbolbild/Harry Haertel
Reichenbach
Rettungswagen an Lengenfelder Oberschule: „Es war ein Unfall“
Redakteur
Von Gerd Möckel
Ein Zehntklässler hat sich in der Pause verletzt. Die Schule informiert die Eltern – um Gerüchten vorzubeugen. Der Vorfall weckt Erinnerungen an eine Meldung jüngst.

Ein Rettungswageneinsatz an der Oberschule hat am Mittwochvormittag in Lengenfeld für Aufsehen gesorgt. Die Schule hat sofort ein Rundschreiben an die Eltern aufgesetzt, um über den Vorfall zu informieren. „Und um damit Gerüchten vorzubeugen. Es war ein Unfall“, sagte Schulverwaltungsassistentin Kati Woityczka.
Mehr Artikel