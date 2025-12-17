Rettungswagen an Lengenfelder Oberschule: „Es war ein Unfall“

Ein Zehntklässler hat sich in der Pause verletzt. Die Schule informiert die Eltern – um Gerüchten vorzubeugen. Der Vorfall weckt Erinnerungen an eine Meldung jüngst.

Ein Rettungswageneinsatz an der Oberschule hat am Mittwochvormittag in Lengenfeld für Aufsegen gesorgt. Die Schule hat sofort ein Rundschreiben an die Eltern aufgesetzt, um über den Vorfall zu informieren. „Und um damit Gerüchten vorzubeugen. Es war ein Unfall", sagte Schulverwaltungsassistentin Kati Woityczka.