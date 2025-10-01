Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Litfaßsäule am Bahnhofsberg hat Daniel Dürbeck für das Jubiläum gestaltet. Die historischen Bilder sollen noch lange zu sehen sein.
Die Litfaßsäule am Bahnhofsberg hat Daniel Dürbeck für das Jubiläum gestaltet. Die historischen Bilder sollen noch lange zu sehen sein. Bild: JB Steps
Die Litfaßsäule am Bahnhofsberg hat Daniel Dürbeck für das Jubiläum gestaltet. Die historischen Bilder sollen noch lange zu sehen sein.
Die Litfaßsäule am Bahnhofsberg hat Daniel Dürbeck für das Jubiläum gestaltet. Die historischen Bilder sollen noch lange zu sehen sein. Bild: JB Steps
Reichenbach
Rückblick auf 800 Jahre Neumark: „So eine positive Stimmung habe ich noch nie erlebt“
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neumark. 800 Jahre Neumark haben gezeigt: Die Neumarker wissen zu feiern. Petra Steps sprach mit Bürgermeister Sven Köpp (FDP) über das Jubiläum und Ideen, um den Aufschwung in die kommenden Jahre zu retten.

Freie Presse: Neumark hat zur 800-Jahrfeier alle Register gezogen. Als Außenstehender hatte man den Eindruck, dass trotzdem alles relativ entspannt verlief…
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
22.09.2025
6 min.
„Schickt eure Puppen nicht in den Winterschlaf“: Neumark und das neue Wir-Gefühl
Der Festwagen Neumarker Handwerker bringt‘s auf den Punkt. Gemeinsam geht‘s besser – bei der Arbeit, im Alltag und beim Feiern.
Die Jubiläums-Party hat die Gemeinde zusammengeschweißt. Deshalb gibt‘s jetzt eine große Ausstellung, großes Kino – und die Gründung eines Stammtischs.
Gerd Möckel
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
06.09.2025
4 min.
800 Jahre Ersterwähnung: Neumark lässt es mit einer Festwoche ordentlich krachen
Der Neumarker Bürgermeister könnte sich gerade zerteilen. Deshalb hat er ein Double bekommen.
Die Neumarker Gemeinde feiert anlässlich ihres 800-jährigen Jubiläums ein Fest der Superlative in allen drei Ortsteilen. An jedem Tag ist etwas los. Zwischendurch lohnt sich ein Gang durch den Ort.
Petra Steps
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel