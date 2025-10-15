Sachsens größte Exotenschau steigt im Vogtland: Veranstalter rechnen mit Gästeansturm

Drei Tage mit bunten Vögeln, Reptilien, Verkaufsbörse, Landesmeisterschaft und Rahmenprogramm. In Reichenbach wurde noch einmal die Werbetrommel für das Gipfeltreffen in Rodewisch gerührt.

Die Vereinigung Ziergeflügel- und Exotenzüchter Vogtland lässt es am Wochenende in Rodewisch ordentlich krachen. In einem Gebäudekomplex am Diska-Markt stellt der Verein eine Exotenschau auf die Beine, die es so weit und breit noch nicht gegeben hat. „In Sachsen ist das die größte derartige Schau, wir rechnen mit viel Publikum“, sagte...