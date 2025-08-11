Schausteller fassen Fuß im Vogtland: Wie sich die Selfmade-Family Hünniger ihr neues Zuhause baute

Schausteller-Familie Hünniger kam im Wohnwagen nach Irfersgrün. Sind die Eltern nicht auf Volksfesten, bauen sie ein altes Haus aus – mit Tempo und fast allein.

Drei Tage Marktfest in Crimmitschau liegen hinter den Hünnigers. Nun folgt das Stadtfest in Zwickau. Wieder drei Tage Hochkonjunktur am Wagen mit Langos und Knobibrot, hofft Michael Hünniger. So geht es den Sommer Schlag auf Schlag. Ehefrau Cathleen und Mitarbeiter Michel Schott ziehen mit. Oder halten in Irfersgrün am Softeis-Wagen der... Drei Tage Marktfest in Crimmitschau liegen hinter den Hünnigers. Nun folgt das Stadtfest in Zwickau. Wieder drei Tage Hochkonjunktur am Wagen mit Langos und Knobibrot, hofft Michael Hünniger. So geht es den Sommer Schlag auf Schlag. Ehefrau Cathleen und Mitarbeiter Michel Schott ziehen mit. Oder halten in Irfersgrün am Softeis-Wagen der...