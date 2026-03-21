Schenker-Haus in Reichenbach: Warum immer noch barrierefreie Wohnungen leer stehen

Reichenbach
Mit Millionenaufwand sind im Zentrum zwölf barrierefreie Wohnungen entstanden. Vermietet ist nur ein Teil. Volkssolidaritäts-Chef Olaf Schwarzenberger bleibt dennoch gelassen. Woran liegt das?
Wer im Reichenbacher Schenkerhaus Brötchen oder Wurst kauft, dem fallen die Anzeigen an der Eingangstür gleich ins Auge: vier Aushänge, auf denen barrierefreie Wohnungen in dem traditionsreichen Gebäude angeboten werden. Die Kleinste misst 53 Quadratmeter, die größte 70,5. Im August des vergangenen Jahres hatte die Volkssolidarität Vogtland...
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