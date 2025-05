Schlangestehen bei „Onkel Fritz“: Dieser besondere Laden im Vogtland wird zur Eröffnung gefeiert

Der Anfang ist gemacht: Am 1. Mai hat im Lengenfelder Zentrum ein Pendant zum Tante-Emma-Laden geöffnet. Die Resonanz war groß, das Angebot aus Bio- und Discounterware ist es auch.

Mehr Leben in die Innenstadt bringen: Das hat sich die Lengenfelder Genossenschaft „Machbarschaft“ vorgenommen und zu dem Zweck einen Stadtladen gegründet. „Onkel Fritz“ heißt der Neue an der Poststraße. Am 1. Mai konnte er seiner Bestimmung übergeben werden. Schon am ersten Tag war richtig viel Leben in der „Bude“: Meistens...