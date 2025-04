Schmeckt wie „Monte“ mit Schuss: So kommt die Neuauflage eines DDR-Likörs bei jungen Vogtländern an

Das 1919 gegründete Unternehmen Emil Reiher Lengenfeld ist für Spirituosen mit Geschichte bekannt. Dank eines Zufalls hat der Betrieb nun einen DDR-Dino wiederbelebt, der es in sich hat.

Beim Hausverkauf in der Lengenfelder Spirituosen-Manufaktur Emil Reiher schneien stets auch Kunden mit gutem Langzeitgedächtnis in den Laden. „Sie regen immer mal wieder an, mehr Marken aus DDR-Zeiten neu aufzulegen“, erzählt Jana Voigt. Doch die Ur-Enkelin des Firmengründers führt die 1919 gegründete Firma mit ihrem Mann Swen lediglich...