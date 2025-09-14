Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vogtland
  • Reichenbach
  • Schön war’s mit Rittern, Feuerwehrleuten und Firmen: Die Bilder des Festumzugs zur 800-Jahr-Feier im vogtländischen Neumark

Die Feuerwehr hat für jeden Ort eine besondere Bedeutung - auch in Neumark. Die Brandbekämpfer beteiligten sich mit mehreren historischen Fahrzeugen am Festumzug. Bild: Petra Steps
Die Feuerwehr hat für jeden Ort eine besondere Bedeutung - auch in Neumark. Die Brandbekämpfer beteiligten sich mit mehreren historischen Fahrzeugen am Festumzug. Bild: Petra Steps
Reichenbach
Schön war’s mit Rittern, Feuerwehrleuten und Firmen: Die Bilder des Festumzugs zur 800-Jahr-Feier im vogtländischen Neumark
Von Petra Steps
Mit einem Umzug ging die Festwoche anlässlich des 800-jährigen Bestehens der Gemeinde Neumark am Sonntag zu Ende. Vereine, Unternehmen und Einrichtungen haben Bilder vom örtlichen Leben gestaltet.

Mit einer Festwoche hat die Gemeinde Neumark in den zurückliegenden Tagen ihr 800-jähriges Bestehen gefeiert. Am Sonntag ging der Veranstaltungsmarathon mit dem historischen Festumzug zu Ende. Startpunkt war der Baywa-Agrarhandel an der Werdauer Straße; der Umzug führte anschließend über die Reichenbacher Straße bis zum Festzelt.
