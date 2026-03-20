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Einen schweren Unfall gab es am Donnerstag auf der B 94.
Einen schweren Unfall gab es am Donnerstag auf der B 94. Symbolbild: Harry Haertel
Einen schweren Unfall gab es am Donnerstag auf der B 94.
Einen schweren Unfall gab es am Donnerstag auf der B 94. Symbolbild: Harry Haertel
Reichenbach
Schwerer Unfall: Autofahrer prallt im Vogtland gegen Baum
Redakteur
Von Bernd Jubelt
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Ein 89-Jähriger ist am Donnerstagabend auf der B 94 bei Lengenfeld verunglückt.

Bei einem Verkehrsunfall im Lengenfelder Ortsteil Schönbrunn ist am Donnerstagabend ein 89-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann kurz vor 17.30 Uhr mit seinem Skoda auf der B 94 aus Richtung Lengenfeld kommend in Fahrtrichtung Schönbrunn unterwegs. In einer Linkskurve auf Höhe der Unteren Dorfstraße fuhr er...
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