Schwerer Unfall: Autofahrer prallt im Vogtland gegen Baum

Reichenbach
Ein 89-Jähriger ist am Donnerstagabend auf der B 94 bei Lengenfeld verunglückt.
Bei einem Verkehrsunfall im Lengenfelder Ortsteil Schönbrunn ist am Donnerstagabend ein 89-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann kurz vor 17.30 Uhr mit seinem Skoda auf der B 94 aus Richtung Lengenfeld kommend in Fahrtrichtung Schönbrunn unterwegs. In einer Linkskurve auf Höhe der Unteren Dorfstraße fuhr er...
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