Schwerer Unfall im Vogtland: Lkw-Rad trifft Fußgängerin

Reichenbach
Die 64-Jährige wurde schwer verletzt. Was bislang zum Unfallhergang bekannt ist.
Bei einem Unfall in Waldkirchen ist am Donnerstagmittag eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein 40-Jähriger gegen 13.50 Uhr mit seinem MAN-Lkw samt Anhänger auf der B 94 von Lengenfeld kommend in Richtung Reichenbach unterwegs. Nach einer Linkskurve, auf Höhe des Abzweigs Waldkirchner Weg, löste sich das linke Vorderrad...
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