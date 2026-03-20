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Die Polizei musste am Donnerstagmittag zu einem schweren Unfall ausrücken.
Die Polizei musste am Donnerstagmittag zu einem schweren Unfall ausrücken. Symbolbild: Heiko Küverling
Die Polizei musste am Donnerstagmittag zu einem schweren Unfall ausrücken.
Die Polizei musste am Donnerstagmittag zu einem schweren Unfall ausrücken. Symbolbild: Heiko Küverling
Reichenbach
Schwerer Unfall im Vogtland: Lkw-Rad trifft Fußgängerin
Redakteur
Von Bernd Jubelt
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Die 64-Jährige wurde schwer verletzt. Was bislang zum Unfallhergang bekannt ist.

Bei einem Unfall in Waldkirchen ist am Donnerstagmittag eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein 40-Jähriger gegen 13.50 Uhr mit seinem MAN-Lkw samt Anhänger auf der B 94 von Lengenfeld kommend in Richtung Reichenbach unterwegs. Nach einer Linkskurve, auf Höhe des Abzweigs Waldkirchner Weg, löste sich das linke Vorderrad...
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