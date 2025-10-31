Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Einen schweren Unfall hat es am Donnerstagabend in Lengenfeld gegeben.
Einen schweren Unfall hat es am Donnerstagabend in Lengenfeld gegeben.
Reichenbach
Schwerer Unfall in Lengenfeld: Auto überschlägt sich
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Eine Autofahrerin wollte während der Fahrt Kondenswasser von der Frontscheibe wischen. Dabei kam sie mit dem Auto von der Straße ab.

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Donnerstagabend in Lengenfeld gegeben. Wie die Polizei berichtete, war gegen 20.30 Uhr eine 78-Jährige mit ihrem Pkw auf der Treuenschen Straße in Richtung Eich unterwegs. Aufgrund der Witterungsbedingungen beschlug während der Fahrt die Windschutzscheibe. Um die Sicht zu verbessern, wollte die Seniorin...
