Schwerer Unfall in Lengenfeld: Auto überschlägt sich

Eine Autofahrerin wollte während der Fahrt Kondenswasser von der Frontscheibe wischen. Dabei kam sie mit dem Auto von der Straße ab.

Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Donnerstagabend in Lengenfeld gegeben. Wie die Polizei berichtete, war gegen 20.30 Uhr eine 78-Jährige mit ihrem Pkw auf der Treuenschen Straße in Richtung Eich unterwegs. Aufgrund der Witterungsbedingungen beschlug während der Fahrt die Windschutzscheibe. Um die Sicht zu verbessern, wollte die Seniorin... Einen schweren Verkehrsunfall hat es am Donnerstagabend in Lengenfeld gegeben. Wie die Polizei berichtete, war gegen 20.30 Uhr eine 78-Jährige mit ihrem Pkw auf der Treuenschen Straße in Richtung Eich unterwegs. Aufgrund der Witterungsbedingungen beschlug während der Fahrt die Windschutzscheibe. Um die Sicht zu verbessern, wollte die Seniorin...