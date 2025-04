Secret-Packs-Automat jetzt auch in Reichenbach: „Für mich ist das wie eine Wundertüte für Erwachsene“

In Plauen gibt’s einen solchen Automaten schon länger, nun ist auch Reichenbach dran. Schon mehrfach musste er aufgefüllt werden. Was dort so alles drin sein kann.

Nach dem Haus Am Graben 13 in Reichenbach befindet sich ein kleiner Garten, an dessen Geländer man etwas zur Stadtgeschichte erfahren kann. Jetzt ist dort das Jagdfieber ausgebrochen. Dort ging ein so genannter Secret-Pack-Automat in Betrieb. Er gehört zum Betreiber Secret Packs Sachsen aus Ellefeld, der auch Boxen in Plauen oder Meerane...