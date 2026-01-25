Simson-Mopeds: Zeitloser Klassiker zieht 2000 Fans zum Wintertreffen ins Vogtland

Reichenbach
Der Andrang beim Simson-Wintertreffen im Vogtland war teilweise so groß, dass auf dem Gelände in Lengenfeld kaum noch ein Durchkommen war. Was das Faszinierende an den DDR-Mopeds ist.
Simsons-Mopeds werden seit mehr als 20 Jahren nicht mehr gebaut. Trotzdem sind sie bei der jungen Generation die beliebtestes Mopeds. Das war schon zu DDR-Zeiten so. Wenn die Firma Lang Tuning, die seit 2022 im vogtländischen Lengenfeld an der Reichenbacher Straße ansässig ist, zum Wintertreffen einlädt, ist den Fans dieser Fahrzeuge kein Weg...
