MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gewann den Preis für das schönste Fahrzeug: Marco Unbehaun (Mitte).
Gewann den Preis für das schönste Fahrzeug: Marco Unbehaun (Mitte). Bild: Silvia Kölbel
Bis zu 2000 Besucher drängten sich auf dem Veranstaltungsgelände.
Bis zu 2000 Besucher drängten sich auf dem Veranstaltungsgelände. Bild: Silvia Kölbel
Beim Geschicklichkeitswettbewerb mussten Kette, Nabe und Lager auf Zeit aus- und wieder eingbaut werden.
Beim Geschicklichkeitswettbewerb mussten Kette, Nabe und Lager auf Zeit aus- und wieder eingbaut werden. Bild: Silvia Kölbel
Gewann den Preis für das schönste Fahrzeug: Marco Unbehaun (Mitte).
Gewann den Preis für das schönste Fahrzeug: Marco Unbehaun (Mitte). Bild: Silvia Kölbel
Bis zu 2000 Besucher drängten sich auf dem Veranstaltungsgelände.
Bis zu 2000 Besucher drängten sich auf dem Veranstaltungsgelände. Bild: Silvia Kölbel
Beim Geschicklichkeitswettbewerb mussten Kette, Nabe und Lager auf Zeit aus- und wieder eingbaut werden.
Beim Geschicklichkeitswettbewerb mussten Kette, Nabe und Lager auf Zeit aus- und wieder eingbaut werden. Bild: Silvia Kölbel
Reichenbach
Simson-Mopeds: Zeitloser Klassiker zieht 2000 Fans zum Wintertreffen ins Vogtland
Von Silvia Kölbel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Andrang beim Simson-Wintertreffen im Vogtland war teilweise so groß, dass auf dem Gelände in Lengenfeld kaum noch ein Durchkommen war. Was das Faszinierende an den DDR-Mopeds ist.

Simsons-Mopeds werden seit mehr als 20 Jahren nicht mehr gebaut. Trotzdem sind sie bei der jungen Generation die beliebtestes Mopeds. Das war schon zu DDR-Zeiten so. Wenn die Firma Lang Tuning, die seit 2022 im vogtländischen Lengenfeld an der Reichenbacher Straße ansässig ist, zum Wintertreffen einlädt, ist den Fans dieser Fahrzeuge kein Weg...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.01.2026
1 min.
Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.
Sabine Schott
26.01.2026
5 min.
Worum es beim Nordsee-Gipfel geht
Die Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" Europas werden.
Im Wahlkampf hatte Merz Windräder noch als "hässlich" bezeichnet. Als Kanzler will er den Ausbau solcher Anlagen nun vorantreiben. Dazu hat er zu einem Gipfeltreffen nach Hamburg eingeladen.
Michael Fischer, Andreas Hoenig, Lukas Müller, Markus Klemm und Martin Fischer, dpa
21.12.2025
4 min.
Warum eine alte Spinnerei im Vogtland das große Los verpasst hat: „Das Geld hatten wir nicht“
Die Wolle, welche Annett Gruschwitz und Yvette Buchsbaum (v.l.) in den Händen halten, möchte der Verein verkaufen.
Während die alten Maschinen in Lengenfeld unter Denkmalschutz stehen und so bleiben können wie sie sind, trifft das auf die Elektroinstallation nicht zu. An welchen Ecken die Zeit noch drängt.
Silvia Kölbel
11.09.2025
2 min.
Mit ganz viel 2-Takt-Liebe: Aufregung vorm ersten Simson-Treffen „Moped Vibes“ in Naundorf
Jolina Stirl hat ihr Moped für das Event „Moped Vibes“ schon auf Hochglanz gebracht.
Simson-Fans aufgepasst: Am Samstag wird der Sportplatz in Naundorf zum Mekka für Mopeds und Moped-Fans. Auch für Jugendliche und Familien ist viel Action dabei.
Cornelia Schönberg
19:32 Uhr
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
26.01.2026
2 min.
Fähre sinkt vor Philippinen – Dutzende Menschen vermisst
Die Einsatzkräfte suchen noch nach Überlebenden.
Tragödie auf See: Mindestens zwölf Tote und 200 Gerettete melden die Behörden auf den Philippinen nach einem Fährunglück. Aber Dutzende werden im Meer vermisst.
Mehr Artikel