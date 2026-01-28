Simson-Treffen im Vogtland - was nächstes Jahr besser laufen könnte

Die Großveranstaltung in Lengenfeld war für Stadt und Veranstalter ein großer Erfolg. Woran sich trotzdem Kritik entzündete.

Madig machen wollte die Veranstaltung im Nachgang niemand. Bei der jüngsten Sitzung des Lengenfelder Stadtrats waren sich alle einig, dass das Simson-Treffen am vergangenen Wochenende ein großer Erfolg gewesen sei. „Hotel und Gastronomen haben profitiert“, sagte Bürgermeister Michael Heuck (BIL). Kritik kam jedoch an der Verkehrsführung...