Sommerbauhütte an der Göltzschtalbrücke: Ziegel formen wie früher

Die Workshops für Kinder und Familien starten am 30. Juli. Die Kulturstiftung Mylau und die Bauhaus-Universität Weimar laden ein.

Die Kulturstiftung Mylau lädt in diesem Sommer gemeinsam mit der Bauhaus-Universität Weimar erneut zur Sommerbauhütte an der Göltzschtalbrücke ein. Im Mittelpunkt steht die traditionelle Herstellung von Ziegeln aus heimischem Lehm und das Brennen in einem Feldbrandofen. Workshops steigen vom 30. Juli bis 1. August für Kinder und Jugendliche...