Sperrung nach Straßeneinbruch im Vogtland

Inmitten einer Straße klaffte am Sonntagabend plötzlich ein Loch. Was bisher bekannt ist.

Reichenbach. Im vogtländischen Reichenbach ist am Sonntagabend ein Stück einer Straße eingebrochen. Wie die Stadtverwaltung bei Facebook meldet, ist die Stockmannstraße nahe dem Abzweig Bauhofstraße betroffen. Auf Fotos ist zu sehen, wie inmitten der Fahrbahn ein etwa 80 Zentimeter großes Loch klafft.

Feuerwehr, Polizei und Bauhof mussten daraufhin gegen 20 Uhr die Stockmannstraße auf dem etwa 100 Meter langen Abschnitt zwischen Bauhofstraße und Zwickauer Straße (B 173) sperren. Damit ist eine Durchfahrt in Richtung Bundesstraße nicht mehr möglich. Allerdings können Autofahrer die Stockmannstraße weiter in Richtung Rathenaustraße bzw. Bebelstraße nutzen, so die Stadtverwaltung.

Die Ursache für den Einbruch ist derzeit noch unbekannt. Die Stockmannstraße verläuft parallel zur Bahnstrecke. (su)