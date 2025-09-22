Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Haltestelle Cunsdorf Gartensparte wird in Fahrtrichtung Brunn 100 Meter bergan verlegt.
Die Haltestelle Cunsdorf Gartensparte wird in Fahrtrichtung Brunn 100 Meter bergan verlegt. Bild: Gerd Betka
Die Haltestelle Cunsdorf Gartensparte wird in Fahrtrichtung Brunn 100 Meter bergan verlegt.
Die Haltestelle Cunsdorf Gartensparte wird in Fahrtrichtung Brunn 100 Meter bergan verlegt. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Stadt hält an Verlegung der Haltestelle Gartensparte in Cunsdorf fest
Redakteur
Von Gerd Betka
Der Weg wird für Anwohner im südlichen Bereich des Wohngebietes Am Heinrichstollen länger. Aber das sei für alle Verkehrsteilnehmer sicherer, heißt es.

Dass im 3. Bauabschnitt der Kreisstraße 7817 zwischen der unteren Einmündung Am Heinrichstollen und dem Ortseingang Brunn die Bushaltestelle Cunsdorf Gartensparte bergan um rund 100 Meter verlegt werden soll, hat bei einem Leser für Unverständnis gesorgt. „Sie hat am jetzigen Standort genügend Platz. (...) Anwohner vom unteren...
