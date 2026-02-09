MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Irfersgrün soll ein Wohngebiet entstehen.
In Irfersgrün soll ein Wohngebiet entstehen. Bild: Gerd Möckel
In Irfersgrün soll ein Wohngebiet entstehen.
In Irfersgrün soll ein Wohngebiet entstehen. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Stadt im Vogtland bringt Baugebiet voran
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Damit im Lengenfelder Ortsteil Irfersgrün möglichst bald Häuslebauer loslegen können, muss ein Regenrückhaltebecken gebaut werden. Wer noch davon profitiert.

Lengenfeld drückt bei der Ausweisung eines Baugebiets im Ortsteil Irfersgrün aufs Tempo. Der Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung den Kauf eines Grundstück für den Preis von rund 4000 Euro beschlossen. Die Fläche wird als Zufahrt für ein Regenrückhaltebecken benötigt, das dort gebaut wird. Das Becken ist außerdem für den Neubau des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:18 Uhr
2 min.
Russische Sabotage? Weiterer Verdächtiger angeklagt
Die Bundesanwaltschaft hatte im Dezember bereits zwei Komplizen angeklagt. (Symbolbild)
Ein Agenten-Trio soll im russischen Auftrag Paketsendungen mit Brandsätzen vorbereitet haben. Die Bundesanwaltschaft hat nun auch gegen den dritten Beschuldigten Anklage erhoben.
11:23 Uhr
6 min.
Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl verärgert Trump
Bad Bunny setzte eine politische Botschaft.
"Spaß und Tanz" hatte Latin-Star Bad Bunny angekündigt für seinen Pausenauftritt beim großen NFL-Finale. Die bombastische Show bot aber auch politische Symbolik. Und verärgerte den US-Präsidenten.
Johanna Hänsel, Anna Ringle und Denis Düttmann, dpa
29.01.2026
1 min.
Für den große Carnevals-Umzug: Stadt im Vogtland sucht Wagenengel
Die Lengenfelder Narren suchen noch nach Helfern, die die Rolle der Wagenengel übernehmen.
Am 14. Februar macht sich in Lengenfeld der größte Carnevals-Umzug der Vereinsgeschichte auf den Weg. Warum noch Engel gebraucht werden.
Gunter Niehus
07.01.2026
5 min.
Im Irfersgrüner Schlachtbetrieb brummt‘s: „Zu Markus bin ich gewechselt, weil hier alles stimmt“
Markus Blömer bei einer Qualitätskontrolle. Das hier abgebildete Fleisch einer Galloway-Färse aus Wildenau landet lecker zubereitet auf den Tellern der Berggaststätte Steinberg.
Markus Blömer hat Fleischer gelernt und erst nebenbei geschlachtet. Seit zehn Jahren ist sein Familienbetrieb feste Größe in der regionalen Fleischwirtschaft – über die Gründe für den Erfolg.
Gerd Möckel
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
08.02.2026
2 min.
Aus für Gerüchteküche in vogtländischer Stadt: Doch kein Pool und keine Sauna für Veranstaltungshalle
Zu einer Wellness-Oase bauen Firmen die denkmalgeschützte Goethehalle nicht um.
Nach Inbetriebnahme einer neuen Heizungsanlage im Komplex am Sportgelände in Treuen geht es jetzt mit Bodenlegearbeiten weiter. Wellnesseinrichtungen wird es laut Planung nicht geben.
Sylvia Dienel
Mehr Artikel