Stadt im Vogtland bringt Baugebiet voran

Reichenbach
Damit im Lengenfelder Ortsteil Irfersgrün möglichst bald Häuslebauer loslegen können, muss ein Regenrückhaltebecken gebaut werden. Wer noch davon profitiert.
Lengenfeld drückt bei der Ausweisung eines Baugebiets im Ortsteil Irfersgrün aufs Tempo. Der Stadtrat hat auf seiner jüngsten Sitzung den Kauf eines Grundstück für den Preis von rund 4000 Euro beschlossen. Die Fläche wird als Zufahrt für ein Regenrückhaltebecken benötigt, das dort gebaut wird. Das Becken ist außerdem für den Neubau des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.