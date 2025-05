Stadtführung befasst sich mit dem Wohnen in Reichenbach

Regina Möller zeigt am Samstag ab 14 Uhr lebens- und liebenswerte Ecken der Stadt, wo man gut wohnen und sich wohlfühlen kann.

Zur Stadtführung für Jedermann unter dem Motto „Alte Bäume - moderne Bauten. Wohnen in Reichenbach“ lädt der Fremdenverkehrsverein Nördliches Vogtland für Samstag, 17. Mai, ein. Treff ist 14 Uhr am Platz vorm Hauptfriedhof. Stadtführerin Regina Möller zeigt in zweieinhalb Stunden lebens- und liebenswerte Ecken in Reichenbach, wo man...