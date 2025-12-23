Fremdenverkehrsverein bietet eine Führung durch Reichenbacher Gartenstadt an

Regina Möller präsentiert das Wohnviertel, das nach englischem Vorbild im Reformstil entstand. Was daran so ungewöhnlich ist.

Der Fremdenverkehrsverein „Nördliches Vogtland“ lädt für Freitag, 26. Dezember, zu einer Führung durch die Gartenstadt in Reichenbach ein. Beginn ist 14 Uhr an der Stockmannstraße, Ecke Baumgartenstraße. Regina Möller führt am zweiten Weihnachtsfeiertag die Teilnehmer durch das Viertel. Die Gartenstadt entstand ab 1910 im Reformstil,...