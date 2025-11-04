Stadtwerke Reichenbach: Gute Neuigkeiten für Strom-Kunden - Doch Fernwärme wird 30 Prozent teurer

Bei Strom spart ein Durchschnittshaushalt 2026 rund 100 Euro. Der Erdgaspreis bleibt unverändert. 2500 Haushalte im Wohngebiet West müssen jedoch seit Juli tiefer in die Tasche greifen.

Die Stadtwerke Reichenbach haben am Dienstag ihre Preise für 2026 vorgestellt. Die guten Nachrichten: Für Stromkunden wird es billiger, für Gaskunden nicht teurer.