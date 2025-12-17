Stationen der Museumsgeschichte auf Burg Schönfels

Reichenbach
Besucher können auf der malerischen Burg die Sonderschau anlässlich des 50-jährigen Bestehens des dortigen Museums sehen. Was im Zentrum der Jubiläumsausstellung steht.
Das Museum auf Burg Schönfels hat in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Aus diesem Anlass zeigt das Haus eine Sonderausstellung mit dem Titel „50 Jahre Museum“. Die Ausstellung läuft bis zum 17. Mai des kommenden Jahres . Sie ist in sechs Themeninseln gegliedert und stellt die wichtigsten Stationen der Museumsgeschichte vor,...
