Auf Burg Schönfels ist eine Sonderschau zu sehen. Bild: Torsten Piontkowski/Archiv
Auf Burg Schönfels ist eine Sonderschau zu sehen. Bild: Torsten Piontkowski/Archiv
Reichenbach
Stationen der Museumsgeschichte auf Burg Schönfels
Redakteur
Von Lutz Kirchner
0:00 Anhören

Besucher können auf der malerischen Burg die Sonderschau anlässlich des 50-jährigen Bestehens des dortigen Museums sehen. Was im Zentrum der Jubiläumsausstellung steht.

Das Museum auf Burg Schönfels hat in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Aus diesem Anlass zeigt das Haus eine Sonderausstellung mit dem Titel „50 Jahre Museum“. Die Ausstellung läuft bis zum 17. Mai des kommenden Jahres . Sie ist in sechs Themeninseln gegliedert und stellt die wichtigsten Stationen der Museumsgeschichte vor,...
