Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im ehemaligen Kinderkaufhaus Am Graben 2 gibt es am Freitag einen Abschied.
Im ehemaligen Kinderkaufhaus Am Graben 2 gibt es am Freitag einen Abschied. Bild: Gerd Betka
Im ehemaligen Kinderkaufhaus Am Graben 2 gibt es am Freitag einen Abschied.
Im ehemaligen Kinderkaufhaus Am Graben 2 gibt es am Freitag einen Abschied. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Stilbruch Revival macht im Reichenbacher Citytreff den Deckel drauf
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Stadtmarketing lädt für Freitagabend zur letzten Veranstaltung mit Live-Musik und Barbetrieb ins ehemalige Kinderkaufhaus ein.

Am Freitag ruft ein Abschied. Als letzte Veranstaltung, die das Stadtmarketing Reichenbach im ehemaligen Kinderkaufhaus auf die Beine stellt, steigt von 19 bis 24 Uhr das Stilbruch Revival. 1994 hatte Christian Wolf das Restaurant „Stilbruch“ an der Greizer Straße als Erlebniskneipe mit gehobener Gastronomie eröffnet. „Ich erinnere mich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
17:53 Uhr
4 min.
Kinderkaufhaus Reichenbach: „Flotte Lotte“-Diner wirft das Handtuch
Das imposante ehemalige Kinderkaufhaus Reichenbach steht nach Lage der Dinge ab dem 1. September wieder leer. Die Stadt sucht neue Interessenten.
Die Hoffnung auf eine gewerbliche Nachnutzung ist zerplatzt. Welche Gründe gibt es dafür? Die Stadt wollte das Haus selbst weder entwickeln noch kaufen. Jetzt werden neue Interessenten gesucht.
Gerd Betka, Gerd Möckel
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
10.08.2025
2 min.
Reichenbach: Kreativmarkt lockt ins ehemalige Kinderkaufhaus
Kantenhocker, Häuschen und vieles mehr bietet die Kreativ-Abteilung der Lebenshilfe an.
Am 13. August sind alle zum Stöbern, Mitmachen und Kaufen eingeladen. Das Stilbruch Revival setzt am 29. August den Schlusspunkt. Warum das die letzten Veranstaltungen dort sind.
Gerd Betka
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel