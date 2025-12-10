MENÜ
Auch an die Reichenbacher Tafel ging eine Spende.
Auch an die Reichenbacher Tafel ging eine Spende. Bild: Gerd Möckel/Archiv
Reichenbach
Tafelvereine im Vogtland erhalten Unterstützung
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Volksbank Vogtland-Saale-Orla spendet für die Helfer. Wofür das Geld gebraucht wird.

Die Volksbank Vogtland-Saale-Orla hat den Tafeln in Plauen, Reichenbach und Greiz jeweils 1000 Euro gespendet. Die symbolischen Spendenschecks wurden kürzlich übergeben. Die Bank verzichtete auf Weihnachtsbriefe und unterstützte stattdessen die sozialen Einrichtungen. Die Tafeln setzen die Spenden für Aufgaben wie Transport und Kühlung von...
