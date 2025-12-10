Tafelvereine im Vogtland erhalten Unterstützung

Reichenbach
Volksbank Vogtland-Saale-Orla spendet für die Helfer. Wofür das Geld gebraucht wird.
Die Volksbank Vogtland-Saale-Orla hat den Tafeln in Plauen, Reichenbach und Greiz jeweils 1000 Euro gespendet. Die symbolischen Spendenschecks wurden kürzlich übergeben. Die Bank verzichtete auf Weihnachtsbriefe und unterstützte stattdessen die sozialen Einrichtungen. Die Tafeln setzen die Spenden für Aufgaben wie Transport und Kühlung von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.