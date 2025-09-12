Tag des offenen Denkmals: Rollbockschuppen kann besichtigt werden

Der Rollbockverein in Oberheinsdorf zeigt am Sonntag wieder Historisches zur Rollbockbahn. Kindern bietet die Museumsanlage noch etwas.
Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September, lädt der Traditionsverein Rollbockbahn wieder nach Heinsdorfergrund ein. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr kann man im Ortsteil Oberheinsdorf den Rollbockschuppen mitsamt einer Ausstellung über die Bahngeschichte besichtigen, wie dazu Vereinsvorstand Karl-Heinz Meyer mitteilt. Im Mittelpunkt steht die einzige noch existierende Rollbocklokomotive der Bauart Fairlie. Die Ausstellung werde regelmäßig ergänzt, ein Rollbockbahnfilm zeige die Geschichte der Bahn im nördlichen Vogtland anschaulich. Für Kinder gibt es ebenfalls etwas zu entdecken: Im Oberdeck dreht eine Gartenbahn ihre Runden, während im unteren Bereich ein Spieltisch zum Mitmachen einlädt. (nütz)