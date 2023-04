Tanz in den Mai ruft nach Brockau

Brockau.

Der Dorfverein BrockauErleben veranstaltet am 29. April erstmals einen Tanz in den Mai im Bürgerhaus der Netzschkauer Ortschaft. Es spielt die Partyband LTR-live aus Elsterberg. Der Verein sorgt für das leibliche Wohl. Die Ü-18-Veranstaltung beginnt 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets für 12 Euro sind an Vorverkaufsstellen wie Dika Brockau oder Sim Netzschkau erhältlich. Eine Abendkasse wird eingerichtet, sollten noch Tickets verfügbar sein. Der Verein freut sich darauf, Dorfbewohner, Freunde des Dorfes und Gäste aus nah und fern zu begrüßen. Der 2013 gegründete Verein setzt sich für die Belebung des Ortes und das Miteinander im Dorf ein. Mit Arbeitseinsätzen gestaltet er den Ortskern attraktiver. Mit dem Oktoberfest, dem Teichfest, dem Ostertanz oder der Kultparty hat er sich viele Freunde gemacht. (gb)