Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für den Rendezvous-Verkehr der Busse soll eine neue Variante am Roßplatz getestet werden.
Für den Rendezvous-Verkehr der Busse soll eine neue Variante am Roßplatz getestet werden. Bild: Gerd Betka
Für den Rendezvous-Verkehr der Busse soll eine neue Variante am Roßplatz getestet werden.
Für den Rendezvous-Verkehr der Busse soll eine neue Variante am Roßplatz getestet werden. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Test in Reichenbach: Bus-Rendezvous zieht ab Montag an die Haltestelle Roßplatz um
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf Wunsch der Stadt testet der Verkehrsverbund Vogtland fünf Tage lang eine neue Linienführung im Zentrum. Dabei ist bei allen erhöhte Aufmerksamkeit Pflicht.

Im Juli noch abgeblasen, soll nun in der zweiten Herbstferien-Woche in Reichenbach ein Verkehrsversuch stattfinden. Auf Wunsch der Stadt wird von Montag, 13. Oktober, bis Freitag, 17. Oktober, der Bus-Rendezvous-Punkt vom Postplatz an die Haltestelle Roßplatz auf der Bahnhofstraße verlegt. Das teilt der Verkehrsverbund Vogtland (VVV) mit. Dabei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:59 Uhr
5 min.
Hitze-Dramen in Hawaii: Philipp "durchgekocht" aufs Podium
Erschöpft, aber glücklich: Laura Philipp holte sich Platz drei auf Hawaii.
Die beiden Führenden brechen fast zusammen. Die schwüle Hitze macht auch Laura Philipp zu schaffen. Sie schafft es aber wieder aufs Podest.
Jens Marx, dpa
03.10.2025
2 min.
Sperrung der B 94 bei Reichenbach: Ab Montag Änderungen im Buslinienverkehr
Nach der Autobahnauffahrt wird die B 94 in Richtung Lengenfeld voll gesperrt.
Die neuen Regelungen gelten in den Herbstferien vom 6. bis 17. Oktober. Besonders betroffen sind die Plus-Bus-Line 10 und die Takt-Bus-Linie 89.
Gerd Betka
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
09:00 Uhr
1 min.
Freiberg: Vandalismus am XXL-Schachbrett in der Korngasse
Randale: Das überdimensionale Schachbrett auf der Freiberger Korngasse wurde beschädigt.
Ein Ärgernis: Randalierer haben das große Schachbrett in der Korngasse in Freiberg beschädigt.
Heike Hubricht
09.07.2025
2 min.
Eine Woche Test in Reichenbach: Bus-Rendezvous zieht an die Haltestelle Roßplatz um
Für den Rendezvous-Verkehr der Busse soll eine neue Variante am Roßplatz getestet werden.
Der Verkehrsverbund Vogtland will diese Alternative ausprobieren. Anlass gibt der Vorstoß der Stadt, den Busverkehr in der unteren Zwickauer Straße zu reduzieren.
Gerd Betka
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
Mehr Artikel