Test in Reichenbach: Bus-Rendezvous zieht ab Montag an die Haltestelle Roßplatz um

Reichenbach
Auf Wunsch der Stadt testet der Verkehrsverbund Vogtland fünf Tage lang eine neue Linienführung im Zentrum. Dabei ist bei allen erhöhte Aufmerksamkeit Pflicht.
Im Juli noch abgeblasen, soll nun in der zweiten Herbstferien-Woche in Reichenbach ein Verkehrsversuch stattfinden. Auf Wunsch der Stadt wird von Montag, 13. Oktober, bis Freitag, 17. Oktober, der Bus-Rendezvous-Punkt vom Postplatz an die Haltestelle Roßplatz auf der Bahnhofstraße verlegt. Das teilt der Verkehrsverbund Vogtland (VVV) mit. Dabei...
