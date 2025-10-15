Testlauf in Reichenbach: Am neuen Bus-Rendezvous-Punkt wird es schon mal eng

Getestet wird in dieser Woche die Verlegung vom Postplatz an die Haltestelle Roßplatz. Dabei gilt Tempo 10.

Der Bus-Rendezvous-Punkt in Reichenbach ist in dieser Woche vom Postplatz an die Haltestelle Roßplatz auf der Bahnhofstraße verlegt worden. Betroffen sind die Stadt-Bus-Linien 80, 82 und 85. Der Verkehrsversuch, der bis Freitag, 17. Oktober, läuft, soll Erkenntnisse dazu liefern, inwiefern eine solche Verlegung dauerhaft Sinn macht. Hintergrund...