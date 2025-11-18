Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Textilunternehmer aus dem Vogtland auf Indien-Reise mit Minister Panter: „Damit können wir nicht konkurrieren."

Reichenbach
Textilunternehmer aus dem Vogtland auf Indien-Reise mit Minister Panter: „Damit können wir nicht konkurrieren.“
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Holger Erth ist Geschäftsführer der Pfand Textilausrüstung in Lengenfeld, und plant eine Kooperation mit indischen Partnern. Welche Chancen sieht er für die sächsische Textilindustrie?

Viel Sonne und 32 Grad – das wünscht sich so mancher im grauen November. Aber Holger Erth war in der vergangenen Woche nicht wegen des Wetters nach Südindien gereist. Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) und eine Delegation von Unternehmern ebenfalls nicht. Ziel der Reise: langfristige Beziehungen aufbauen mit dem indischen Bundesstaat Tamil...
08:00 Uhr
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: Aus 3:0 wird 3:4 – Die erste Niederlage für Mega-Aufsteiger VfB Schöneck
Symbolfoto: Pixabay
Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse war es soweit: Der Tabellenführer musste in Stollberg die erste Saisonniederlage einstecken. In den letzten 20 Minuten kassierte man noch vier Gegentore.
Thomas Gräf
18.06.2025
4 min.
Erfinder am Werk: Damit vogtländische Schafwolle nicht bis nach Belgien reisen muss
Holger Cebulla, Professor an der TU Chemnitz, wird eine Waschmaschine konstruieren. Dort wird die Wolle von Katrin Brechlers 700 Merinoschafen gewaschen.
Der Verein Alte Spinnerei und Tuchfabrik Lengenfeld bringt mit Partnern eine ganz besondere Maschine an den Start. Schafzüchter dürfen sich freuen, aber auch Freunde alter und moderner Textiltechnik.
Cornelia Henze
15.11.2025
4 min.
„Die Autobranche ist für viele ein No-Go“: Wie Sachsens Textilindustrie auf die Automobilkrise reagiert
Jens Liebold ist Schichtführer in der Farbmischerei von Vowalon und seit 1996 dabei.
Die Absatzschwierigkeiten bei VW & Co. treffen auch Textilhersteller, die zum Beispiel Dachhimmel oder Sitzbezüge produzieren. Ein Unternehmen im Vogtland will sich teilweise umstellen – wie geht das?
Eva-Maria Hommel
08:00 Uhr
4 min.
Schiffsmast in einem Unwetter: Ann-Katrin Bergers Biografie
Mit Gotham im US-Finale: Torhüterin Ann-Katrin Berger (l).
Zweimal war DFB-Keeperin Ann-Katrin Berger zuletzt Deutschlands "Fußballerin des Jahres". Wie geht es mit der 27-fachen Nationalspielerin weiter?
Ulrike John, dpa
17.11.2025
2 min.
Darf er bei Tempo 40 auslösen? Stadt Chemnitz bessert bei neuem Blitzer vor dem Tietz nach
Streng genommen steht der neue Blitzer vor dem Tempo-40-Schild. Die Stadt will nachbessern.
Der neue Blitzer an der Bahnhofstraße steht auf einer Höhe mit dem Tempo-40-Schild. Grundsätzlich gilt aber ein Mindestabstand von 150 Metern. Wie das Rathaus nachjustiert.
Erik Anke
17.11.2025
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
Mehr Artikel