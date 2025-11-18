Textilunternehmer aus dem Vogtland auf Indien-Reise mit Minister Panter: „Damit können wir nicht konkurrieren.“

Holger Erth ist Geschäftsführer der Pfand Textilausrüstung in Lengenfeld, und plant eine Kooperation mit indischen Partnern. Welche Chancen sieht er für die sächsische Textilindustrie?

Viel Sonne und 32 Grad – das wünscht sich so mancher im grauen November. Aber Holger Erth war in der vergangenen Woche nicht wegen des Wetters nach Südindien gereist. Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) und eine Delegation von Unternehmern ebenfalls nicht. Ziel der Reise: langfristige Beziehungen aufbauen mit dem indischen Bundesstaat Tamil...