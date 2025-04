Theatergruppe führt in vogtländischem Ortsteil ein satirisches Märchenspiel auf

Gezeigt wird „Die Prinzessin in der Krise“ von Selma Mahlknecht, geschrieben für Erwachsene. Was im Eintrittspreis noch inklusive ist.

Die Reuther Theatergruppe zeigt am Freitag, 14. März, im Neumarker Ortsteil Reuth das satirische Märchenspiel „Die Prinzessin in der Krise“. Die Aufführung beginnt 19 Uhr in der Turnhalle. Der Einlass startet eine halbe Stunde zuvor. Das Ticket kostet 5 Euro. Ein Begrüßungsgetränk und ein Souvenir seien inklusive. Die Plätze können...