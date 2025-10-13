Tipps in Reichenbach zum Thema Essen und Trinken bei Demenz

Beim Treffen am 22. Oktober in der Begegnungsstätte am Nordhorner Platz sind alle Interessenten willkommen.

Eine Demenz betrifft alle Lebensbereiche, auch das Essen und Trinken. Welche Probleme können hier auftreten? Was verändert das Ess- und Trinkverhalten? Was können Angehörige tun, um eine gute Ernährung sicherzustellen? Diesen Fragen widmet sich das Treffen der Reichenbacher Selbsthilfegruppe Angehörige und Betreuende von Menschen mit Demenz...