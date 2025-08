Tödlicher Arbeitsunfall im Vogtland: Handwerker stürzt von Gerüst

Ein 43-jähriger Mann fiel am Dienstagnachmittag vom Baugerüst. Seinen schweren Verletzungen erlag er am selben Tag im Krankenhaus.

Ein Arbeitsunfall hat sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr in Heinsdorfergrund ereignet. Ein 43-jähriger Handwerker stand in Oberheinsdorf auf dem Baugerüst eines Hauses an der Reichenbacher Straße und war in der dritten Etage mit Fassadenarbeiten betraut, als er aus noch ungeklärter Ursache herunterstürzte. Ein Polizeisprecher schätzt die Höhe...