Eine Rollbockbahn im Gartenbahnformat vor dem Modell der Göltzschtalbrücke auf dem Oberdeck des Rollbockschuppens. Bild: Karl-Heinz Meyer
Eine Rollbockbahn im Gartenbahnformat vor dem Modell der Göltzschtalbrücke auf dem Oberdeck des Rollbockschuppens. Bild: Karl-Heinz Meyer
Reichenbach
Traditionsverein Rollbockbahn öffnet wieder seine Türen in Oberheinsdorf
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Am 17. August von 14 bis 17 Uhr kann die Ausstellung zu dieser Schmalspurbahn besichtigt werden. Dazu geben Vereinsmitglieder Auskünfte.

Heinsdorfergrund.

An diesem Sonntag, dem 17. August, kann die Ausstellung im Rollbockschuppen des Traditionsvereins Rollbockbahn, Am Bahndamm 10 neben dem Gemeindezentrum in Oberheinsdorf, wieder von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Wie Karl-Heinz Meyer vom Verein mitteilt, sind in dieser Zeit auch Vereinsmitglieder anzutreffen, um vor Ort Auskunft über die einzigartige Geschichte dieser Schmalspurbahn zu geben, die ab 1902 zwischen dem Unteren Bahnhof Reichenbach und Oberheinsdorf pendelte. Dabei zog die Lokomotive auf Rollböcke verladene Regelspur-Güterwagen. Am Sonntag läuft zudem ein Originalfilm zur Rollbockbahn aus den 1950er-Jahren und drehen im Oberdeck Märklin-Gartenbahnen auf einer 33 Meter langen Strecke ihre Runden. (mib)

