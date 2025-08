Tramway-Imbiss in Reichenbach öffnet am Freitag mit neuen Betreibern

Zwei Jahre war der beliebte Imbiss im Park der Generationen geschlossen. Carlis Eventmanufaktur haucht ihm jetzt neues Leben ein. Wie das kam und welche Angebote zum Start locken.

Emsiges Treiben am Mittwoch im Park der Generationen in Reichenbach. Aus einem Transporter werden ein Kühlschrank und andere Geräte in den Container des Tramway-Imbisses getragen. Trotz Regen: Der Countdown läuft. Diesen Freitag. 1. August, 11 Uhr feiert der Imbiss Neueröffnung. Möglich macht es das Team von Carlis Eventmanufaktur. Sie ist...