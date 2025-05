Trotz Fahrgast-Rekord: Hat das Bus-Rendezvous am Postplatz in Reichenbach bald ausgedient?

Die Stadt will den Busverkehr in der unteren Zwickauer Straße gern halbieren. Eine Einbahnstraßenregelung ist im Gespräch. Eine alternative Linienführung soll schon im Sommer getestet werden.

Wer hätte das gedacht? Der mit dem neuen Busfahrplan ab 13. Februar 2022 eingerichtete Rendezvouspunkt am Postplatz hat der Stadt Reichenbach den Fahrgast-Bestwert im ganzen Vogtlandkreis beschert. Das teilte Michael Barth, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Vogtland (VVV), am Montag in der Stadtratssitzung mit.