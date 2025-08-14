Trotz geklauter Kasse: Vogtländischer Geheimtipp feiert ganz groß - weil das Bad deutschlandweit einfach einmalig ist

Reichenbach
Touristen trauen ihren Augen nicht, wenn das Mylauer Freibad wie aus dem Nichts auftaucht. Mit einem Charme wie vor 130 Jahren - gefeiert wird zeitgemäß mit Modenschau, Arschbomben, Techno und Co.
Bei schönem Wetter tauchen im Freibad Mylau Touristen auf - die neben Eintrittsgeld für Bad und Imbiss Sätze dalassen, die dem Betreiberverein runtergehen wie Öl. „Mensch, was habt ihr hier für ein Juwel.“ Oder: „So eine Oase“, „Perle des Vogtlands“. Neulich waren Thüringer da, erzählt Fördervereinschef Matthias Kolbe. „Die...
