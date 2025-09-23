Überraschung bei Bürgermeister-Vereidigung in Lengenfeld: „Da kam bei uns diese Idee auf“

Michael Heuck hat seine Feuertaufe im Stadtrat bestanden - zweimal rang der neue Bürgermeister um Fassung.

Seit den Protesten um die Solarparkpläne im Vorjahr war der Lengenfelder Ratssaal wieder einmal voll. Anlass für vollen Gästestuhlreihen bot die Amtseinführung des neuen Bürgermeisters Michael Heuck am Montagabend. Der neue Ortschef bestand seine Feuertaufe im Stadtrat mit Bravour. Michael Heuck rang dabei jedoch zweimal kurz um Fassung....